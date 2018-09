1000-Euro-Schaden an Audi hinterlassen

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße in Stockheim wurde am Montag zwischen 10 und 11 Uhr ein schwarzer Audi A1 angefahren. Der "Parkrempler" machte sich jedoch aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, oder sich bei der Polizei zu melden. Der Audifahrerin entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise erbittet die Polizei in Kronach unter Tel. 09261-5030. pol