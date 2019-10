1000 Euro näher an der Orgelrenovierung

Die Pfarrei Mariä Geburt Glosberg freut sich über eine Spende in Höhe von 1000 Euro. Die Sparkasse Kulmbach- Kronach will damit die Finanzierung der Orgelreparatur in der Wallfahrtskirche unterstützen. In einem Gespräch informiert Pfarradministrator Pater Waldemar Brysch OMI, dass nach einer gründlichen Inspektion der Orgel in der Wallfahrtskirche Mariä Geburt durch eine Orgelbaufirma erhebliche Mängel und Schäden festgestellt wurden. Für die Gesamtmaßnahme rechnet man mit Kosten in Höhe von 54 000 Euro. Dies übersteige das finanzielle Budget der Pfarrei Mariä Geburt Glosberg erheblich, gibt Pater Waldemar Brysch zu bedenken. Er und Kirchenpflegerin Martina Stumpf zeigen sich daher für jede Spende sehr dankbar. Gleichzeitig betonen sie, dass Spenden immer herzlich willkommen sind. Es gibt ein Spendenkonto für die Orgelreparatur: Katholische Kirchenstiftung Glosberg: IBAN: DE17770690440200145572 bei Raiffeisenbank Küps- Mitwitz- Stockheim, Verwendungszweck: Orgelsanierung. eh