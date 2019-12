1000 Euro fürs Frühstück

"Wann gibt's bei uns gesundes Frühstück?", möchte Claudia Spieler von den Kindern wissen. "Immer am Freitag", rufen Emely und Adrian. "Und dann gibt's Obst, Müsli, Käse, Knäckebrot, Körnerbrötchen und viele andere gute Sachen", fügen Anne, Oliver und Paul hinzu.

Das "gesunde Frühstück" ist in der Kathi-Baur-Kindertagesstätte zur festen Einrichtung geworden. Und damit dies so bleibt, unterstützt der Baur-Versand in Burgkunstadt jetzt das Ernährungsprojekt mit einer Spende von 1000 Euro. "Wir wissen unser Geld in guten Händen, denn dieses Frühstück ist eine wirklich gute Sache", erklärten der Bereichsleiter für Finanzen, Dieter Uschold, und Pressesprecher Manfred Gawlas. Der Betrag stammt aus dem Verkaufserlös des Films über den Unternehmensgründer Friedrich Baur.

Claudia Spieler informierte über das "gesunde Frühstück", das den Kindern Geschmackserlebnisse biete, die sie von daheim oft nicht kennen würden. Aber nicht nur das körperliche Wohlbefinden sei wichtig, sondern auch das Miteinander unter den Kindern. "Wir gehen gemeinsam einkaufen, bereiten gemeinsam das Frühstück zu und lassen es uns gemeinsam schmecken", sagte die Tagesstättenleiterin.

Spieler dankte der Firma Baur für die großzügige Spende: "Damit ist unser gesundes Frühstück auf längere Zeit gesichert."

Dank galt auch dem Elternbeiratsvorsitzenden Christian Herold, der den Kontakt zum Unternehmen hergestellt hat. bkl