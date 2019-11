1000 Euro für Wünschewagen

Der Wünschewagen Franken des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ermöglicht Wünsche sterbenskranker Menschen. Die Fahrt an das Wunschziel ist für den Fahrgast und seine Begleitung kostenlos.

Die FAZMED GmbH mit Sitz in Sonneberg unterstützt das Projekt mit einer Spende von 1000 Euro. Die symbolische Scheckübergabe fand dieser Tage in den Räumen des ASB-Kreisverbandes Coburg-Land in Neustadt statt. Die ASB-Vorsitzende Elke Protzmann freute sich über die Unterstützung: "Beim Wünschewagen handelt es sich um ein spendenfinanziertes Ehrenamtsprojekt. Daher sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wir freuen uns über das Engagement der in unserer Region beheimateten FAZMED GmbH." red