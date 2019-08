1000 Euro für stärkere kulturelle Teilhabe

Bei der Sparda-Mitarbeiter-Aktion "Gemeinsam Gutes tun" konnte Bankkauffrau Julia Exner 1000 Euro für den SKF-Sozialpsychiatrischer Dienst "Insel" in Forchheim überreichen. Die Übergabe des Schecks erfolgte an die Mitarbeiterinnen Katrin Rothmund, Karolina Mass und Sandra Böhm-Götz in der Begegnungsstätte in der Bamberger Straße.

Der Sozialpsychiatrische Dienst setzt sich aus Beratungsstelle und der Begegnungsstätte zusammen und unterstützt Menschen mit psychischen Belastungen und in Krisensituation sowie deren Angehörige. Hauptsächlich soll die Spende verwendet werden, um Ausflüge, Eintritte und Freizeitfahrten zu bezuschussen und damit den Besuchern mehr kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. red