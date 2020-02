1000 Euro für "Kiwi"

Die Feuerwehr Obertheres hat 1000 Euro als Spende an den Verein "Kiwi" Würzburg übergeben.

Eltern, Pflegepersonal und Ärzte der Kinderintensivstation der Universitätsklinik in Würzburg haben im Jahr 1990 den Verein "Interessengemeinschaft zur Förderung der Kinder der Würzburger Intensivstation e.V." (Kiwi) gegründet. Kiwi hat nach eigenen Angaben das Ziel, die kleinen Patienten, deren Eltern und das Personal der Intensivstation in jeder Hinsicht zu unterstützen.

Hintergrund für die Spende: 2019 bezog die Feuerwehr in Obertheres ihr neues modernes Feuerwehrgerätehaus und feierte mit einem großen Festwochenende die Einweihung. Der Schirmherr Staatssekretär Gerhard Eck spendierte damals ein Wildschwein-Spanferkel für die Aktiven und die Helfer des Festes; der Landrat Wilhelm Schneider und der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel steuerten zusammen noch 100 Liter Freibier zum Helferessen bei.

Im Vorfeld der Einweihung beschloss die Feuerwehr, auf Gastgeschenke für die teilnehmenden Feuerwehren zu verzichten zugunsten einer 500-Euro-Spende an "Kiwi" Würzburg. Einer der Feuerwehrleute hatte selbst bei einem Krankenhausaufenthalt die Hilfe durch "Kiwi" in Anspruch genommen und stellte so den Kontakt her. Beim Helferessen wurde nochmals gespendet und die Feuerwehr rundete großzügig auf 1000 Euro auf, die jetzt übergeben worden sind. red