1000 Euro für Kinder im Senegal

Bei ihrer diesjährigen Solibrot-Aktion haben Schüler der Grund- und Mittelschule Frensdorf-Pettstadt einen Betrag von 1000 Euro gesammelt. Mit dem Geld wird die Verpflegung von Schulkindern in Keur Moussa in der Bamberger Partnerdiözese Thiès im Senegal gesichert. Die Spende ermöglicht dort warmes Mittagessen und bringt ein Schulgartenprojekt voran. Bernhard Schmidtner, der das Solibrot-Projekt gemeinsam mit zwei Kolleginnen an der Schule jedes Jahr aufs Neue durchführt, freute sich vor allem darüber, dass mit dem gesammelten Geld wirklich etwas bewegt werden könne: "Ich weiß genau, dass eure Spende ohne Abstriche dort ankommt, wo sie ankommen soll", versicherte er seinen Schützlingen. Die Solibrot-Aktion gibt es im Erzbistum Bamberg seit dem Jahr 2004. Weiterführende Informationen auf der entsprechenden Internetseite des Hilfswerks Misereor: www.solibrot.de. red