1000 Euro für geistig behinderte Kinder

Es war eine Umleitung, aber sie kam von Herzen. Das Dankeschön des Fachmarktzentrums kam dem Wohnheim St. Michael zugute - 1000 Euro für den guten Zweck.

Überreicht wurde der Scheck von Jürgen Auernhammer, dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft des Citycenter Life, und David Kesterson, seiner Lebensgefährtin Sonja Schmidt und Tochter Shalien.

Wer in der Adventszeit im Fachmarktzentrum einkaufen war, wird der Familie vermutlich begegnet sein, verkleidet als Santa Claus, Mrs. Claus und Christkind. Das Engagement erstreckte sich über mehrere Wochen und so kam man seitens des Citycenters auf die Familie zu. Doch die winkte ab und bat darum, doch stattdessen eine Aufmerksamkeit dem Wohnheim für geistig behinderte Kinder und Jugendliche zukommen zu lassen. Eine Idee, die auf fruchtbaren Boden fiel und noch erweitert wurde. Mit einem Scheck in Höhe von 1000 Euro betraten Jürgen Auernhammer, David Kesterson mit Sonja und Shalien Schmidt nun vor wenigen Tagen das Wohnheim. Beim Kennenlernen kamen schon die ersten Ideen für die Verwendung auf. Von Ausflügen war ebenso die Rede wie von Spielsachen. Am Ende führten die Erzieherinnen Julia Jüngling und Melanie Eheim die Spender durch das Wohnheim. red