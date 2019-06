1000 Euro für die neue Orgel

Zum Weihnachtsfest diesen Jahres soll die neue Orgel in der Marienkirche in Königsberg erklingen. 400 000 Euro wird die "Königin der Instrumente" in etwa kosten. Über Dreiviertel der Kosten sind dafür inzwischen bereits durch Aktionen, Sammlungen und Spenden zusammen gekommen. 1000 Euro sind es nun mehr geworden. Denn Urte und Volker Benkert von der Dachbegrünung Benkert Königsberg überreichten vor einigen Tagen Pfarrer Peter Hohlweg und der Vorsitzenden des Königsberger Orgelbauvereins Barbara May einen Scheck. sn