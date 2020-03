1000 Euro für die Kinder

Es war eine "umgeleitete" Spende, aber sie kam von Herzen. Das Dankeschön des Fachmarktzentrums LIFE-City-Center, das ursprünglich für eine "Weihnachtsfamilie" gedacht war, kam nun dem Wohnheim St. Michael zugute: 1000 Euro, überreicht durch die "Weihnachtsfamilie" und Jürgen Auernhammer, den Vorsitzenden der Werbegemeinschaft des LIFE-City-Centers.

So hatten die Kinder und Jugendlichen ihre Besucher nicht in Erinnerung: David Kesterson, seine Lebensgefährtin Sonja Schmidt und ihre Tochter Shalien kamen ganz in Zivil ins Wohnheim St. Michael. Dabei ist diese Lichtenfelser Familie eine ziemlich weihnachtliche, denn wer in der Adventszeit im Fachmarktzentrum einkaufte, dürfte ihr begegnet sein. Allerdings waren sie verkleidet als Santa Claus, Mrs. Claus und als Christkind.

Wünsche und Ideen

Das fröhliche Engagement erstreckte sich über mehrere Wochen, und so kam man seitens des LIFE-City-Centers auf die Familie zu und wollte sich gerne erkenntlich zeigen. Doch die winkte ab und bat darum, doch stattdessen eine Aufmerksamkeit dem Wohnheim für geistig behinderte Kinder und Jugendliche zukommen zu lassen. Es war eine Idee, die beim Fachmarktzentrum auf fruchtbaren Boden fiel. Mit einem Scheck über 1000 Euro betraten Jürgen Auernhammer, David Kesterson sowie Sonja und Shalien Schmidt nun vor wenigen Tagen das Wohnheim und wurden herzlich empfangen. Erst begegnete man sich in der Turnhalle des Wohnheims, wo es auch zu einem besseren Kennenlernen kam. Klar, dass dabei Wünsche und Ideen für die Verwendung der Spende aufkamen. Von Ausflügen war unter anderem die Rede und von Spielsachen. Auf jeden Fall fiel häufig das Wort Dankeschön. Am Ende ließen es sich die Besucher nicht nehmen, sich mit echtem Interesse die gesamte Einrichtung des Wohnheims St. Michael zeigen zu lassen. Dafür nahmen sich die Besucher richtig Zeit, und in den Erzieherinnen Julia Jüngling und Melanie Eheim hatten sie gute "Reiseführer". red