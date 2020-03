1000 Euro für den Zirkus

Viele Zirkusfreunde aus nah und fern spendeten für die Aktion "Zirkus in Not". Bürgermeister Roland Wolfrum (links) und Stadtrat Knud Espig (rechts) hatten die Hilfsaktion für den Zirkus Renado ins Leben gerufen, dessen Zelt Anfang Februar durch einen Sturm erheblich beschädigt worden war. Die beiden konnten dem glücklichen Zirkusteam einen Scheck über 1000 Euro überreichen. Wolfrum und Espig dankten bei der Übergabe allen, die sich an dieser Hilfsaktion beteiligt und damit geholfen hatten, dass auch künftig Groß und Klein die Zirkusluft schnuppern können. Foto: privat