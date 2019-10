1000 Euro für 1000 Herzen

Karl-Heinz Hofmann Steuerberater Reinhard Ultsch und Ehefrau Maria freuen sich so sehr über die Aktivitäten der Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach", dass sie 1000 Euro zur Unterstützung von notleidenden Mitbürgern gespendet haben. "Uns geht es vor allem darum, die Benefizgala ,1000 Herzen für das Rodachtal', die am Sonntag, 10. November, in der Rodachtalhalle ab 17 Uhr stattfindet, zu einen Erfolg werden zu lassen", sagt das Ehepaar.

Diese Spende soll eine kleine Anzahlung sein auf die hoffentlich noch weiter folgenden Spenden, vor allem wünscht sich die Familie Ultsch, dass die Veranstaltung gut besucht sein möge. Über 150 Künstlern werden auftreten.

Für die Region

Als sie gehört haben, dass der Erlös ausschließlich notleidenden Menschen in den vier Gemeinden des Oberen Rodachtals, also in Nordhalben, Steinwiesen, Marktrodach und der Stadt Wallenfels zugute kommen wird, haben sie sich besonders angesprochen gefühlt und wollen helfen, sagen Maria und Reinhard Ultsch. Herta und Gerhard Burkert-Mazur, die Initiatoren der Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach", dankten für die großzügige Spende. Der Betrag könne eins zu eins an Bedürftige weitergeleitet werden.