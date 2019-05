1000 Euro für "1000 Herzen für Kronach"

Renate Engelhardt aus Ziegelerden spendet anlässlich ihres 80. Geburtstags 1000 Euro an die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach". Die Familie Alois und Renate Engelhardt spendete schon wiederholt große Summen an diese Benefizaktion.

"Wir wissen, dass es leider viel Not - oft sind Menschen unverschuldet in finanzielle Not gekommen - im Landkreis und in der Stadt Kronach gibt", sagt Renate Engelhardt über ihre Absicht, Menschen speziell in der Region zu helfen. Dafür sei die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" wie geschaffen, da hier das gespendete Geld in der Region bleibt und jeder gespendete Cent an bedürftige Personen weitergegeben wird.

Gerhard Burkert-Mazur und Heinz Hausmann dankten Renate Engelhardt für die großherzige Spende. eh