100 waren erlaubt - mit 159 geblitzt

Der Fahrer eines Audi mit Bamberger Zulassung war am Dienstag bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei Coburg auf der Bundesstraße 303 der absolute Spitzenreiter. Bei erlaubten 100 Stundenkilometern durchfuhr der Raser die Messstelle in Fahrtrichtung Schweinfurt mit 159 km/h. Insgesamt gab es in der Zeit von 16.15 bis 20.40 Uhr 26 Beanstandungen. pol