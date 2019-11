100 Teddys für kranke Kinder

Bei der Jahresabschlussfeier der Ortbäuerinnen im Landratsamt in Bamberg überreichte Anneliese Göller, Kreis-, Bezirks- und Landesbäuerin, dem stellvertretenden Geschäftsführer der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft (GKG), Harald Poßer, 50 selbst gestrickte Teddybären für die Juraklinik in Scheßlitz. Vorangegangen war im September eine Übergabe von 50 Teddys und einer Geldspende von 558,80 Euro an Matthias Opel, Qualitätsmanagementbeauftragter der GKG für die Steigerwaldklinik in Burgebrach.

Dieses Jahr hatte sich der Kreisvorstand der Landfrauen vom Bayerischen Bauernverband etwas Besonderes für die Spendenübergabe ausgedacht: 100 selbst gestrickte Teddys und eine Geldspende für die Kliniken der GKG des Landkreises Bamberg. Für die selbst gestrickten Teddys hatten die Landfrauen in den vergangenen Wochen sehr fleißig gearbeitet. Bei ihren wöchentlichen Stricktreffen und zu Hause hatten sie die Teddys liebevoll angefertigt. Die Bären sind nun in den Notaufnahmen der Kliniken und trösten kranke Kinder. red