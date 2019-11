100 Tauben, 60 Kaninchen

Der Kleintierzuchtverein B894 Ebensfeld lädt am Samstag/Sonntag, 16./17. November, zur Lokalschau in die Halle der Firma Zellmann, Oberbrunner Straße 33, ein. Bürgermeister Bernhard Storath (CSU) wird die Schau am Samstag um 15 Uhr eröffnen. Am Sonntag werden ab 9.30 Uhr Kaninchen-Weißwürste und Taubensuppe angeboten. Mit weiteren Speisen und Getränken, Kaffee und Kuchen, ist an beiden Tagen für das leibliche Wohl gesorgt. Es werden etwa 100 Tauben und 60 Kaninchen sowie Enten und Gänse verschiedener Rassen ausgestellt. In der Tombola können Hausmacherwürste und Schinkenspezialitäten gewonnen werden. red