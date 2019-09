100. Klasse besucht Tropenhaus

Großer Beliebtheit erfreut sich das Tropenhaus Klein Eden in Kleintettau. Das energieeffiziente Umweltprojekt mit idealer Abwassernutzung ist im Jahre 2011 mit hoher staatlicher Förderung realisiert worden. Insbesondere besticht die Nachhaltigkeit des Energieeinsatzes. Schließlich liefert die Glashütte Heinz-Glas die erforderliche Energie. Neben den tropischen Nutzpflanzen ist der direkte Kontakt zu den Tieren eine besondere Attraktion. So können die Besucher Reptilien, Amphibien und Wirbellose hautnah erleben. Nicht minder interessant ist der Einblick in eine bunte, vielgestaltige tropische Pflanzenwelt. Mittlerweile haben einhundert Schulklassen ihren Weg zum Tropenhaus gefunden. Zum Jubiläum gab es für die Klasse 5a der Realschule Burgkunstadt eine kleine Anerkennung. Bei der Führung konnte man unter anderem Bananenbäume, Passionsfruchtbäume sowie exotische Schlangen, aber auch Tausendfüßler bewundern. Die Buben und Mädchen zeigten sich beeindruckt von einer fremden Welt im Norden Bayerns. gf