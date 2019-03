Gräfenberg vor 21 Stunden

Vandalismus

100 Kilogramm schwere Betongeschosse umgeworfen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Gräfenberg auf dem Gelände des Kindergartens in der Jahnstraße durch bislang unbekannte Täter Vandalismus verursacht worden. Zunächst wurden zwei zylinde...