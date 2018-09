Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Ortsverein Kronach, lädt zu einer Veranstaltung anlässlich 100 Jahre Wahlrecht für Frauen in den JugendkKulturtreff "Struwwelpeter" ein. Am Donnerstag, 13. September, findet um 19 Uhr eine kleine Jubiläumsfeier mit Einführung in das Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht" durch Doris Stadelmeyer (Bezirksgeschäftsführerin des Verdi Bezirks Oberfranken-West) mit anschließender Diskussion und Meinungsaustausch statt, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. red