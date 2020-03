Wer weiß heute noch, dass in Neustadt früher die Sportarten Wasserball, Kunstradfahren, Boxen, Segelfliegen, Rugby, Eisstockschießen und Hockey praktiziert wurden? Zu seinem Jubiläum vor zwei Jahren hatte der Stadtverband der Sportvereine Neustadt eine intensive Recherche durchgeführt. Dabei wurde eine Dokumentation über 100 Jahre Sport in Neustadt erstellt. In einer mehr als dreistündigen Filmreportage sind dabei 48 Sportarten zusammengetragen worden. Viele Sportarten sind jeweils in einem eigenen Film dargestellt. Andere, über die nur wenig Informationen gefunden wurden, sind in einem Gesamtfilmbeitrag zusammengefasst.

Am Sektionsabend des Deutschen Alpenvereins Neustadt am Donnerstag, 12. März, referiert Fritz Unger über interessante Sportarten in Neustadt. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Gaststätte "Eckstein". Der Eintritt ist frei. red