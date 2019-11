Am Montag, 11. November, um 8 Uhr wird Staatsministerin Melanie Huml (CSU) die Ausstellung "Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort!" am Eichendorff-Gymnasium in der Kloster-Langheim-Straße 10 eröffnen. Anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Frauenwahlrecht in Bayern wurde diese Schau konzipiert, um den Kampf bayerischer Frauen für ihre politische Gleichberechtigung zu porträtieren. Auf beleuchteten Stelen und mit interaktiven Monitoren werden den Besuchern politische Biografien und politisches Selbstverständnis der Parlamentarierinnen nahegebracht. Die Ausstellung ist bis zum 14. November jeweils bis 17 Uhr öffentlich zugänglich. red