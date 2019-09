"100 Dinge" - Kino auf dem Festplatz

Marloffstein hat entschieden: Wenn die N-Ergie-Kinotour am Sonntag, 8. September, auf dem Festplatz zu Gast ist, präsentiert sie den Film "100 Dinge". Mit knapper Mehrheit stimmten die Kinofans auf der Internetseite des Energieversorgers für die deutsche Komödie. Zur Wahl standen insgesamt fünf Filme. Die Vorstellung beginnt bei Einbruch der Dunkelheit gegen 20 Uhr und findet bei jeder Witterung statt. Der Eintritt von fünf Euro kommt komplett gemeinnützigen Einrichtungen vor Ort zugute. Auch die Einnahmen der Bewirtung bleiben in der Kommune: So kümmert sich die Feuerwehr um das leibliche Wohl der Besucher. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Kinofreunde erwartet auch ein Rahmenprogramm. Das Marloffsteiner Nachwuchsorchester sorgt für musikalische Unterhaltung. red