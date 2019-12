100 000. Patienten begrüßt

Den nunmehr 100 000. Patienten konnte Dienstarzt und Vorstandsmitglied der Gesundheitsnetz Region Bamberg eG Dr. Thomas Fugmann vor kurzem in der Bereitschaftspraxis begrüßen. Kerstin Post aus Burgellern erhielt neben medizinischer Hilfe so auch noch einen bunten Herbstblumenstrauß.

Kerstin Post kennt die medizinische Notfallversorgung in Scheßlitz von zwei Seiten: Einerseits als Patientin und Mutter von Kindern, die auch mal am Wochenende krank werden, andererseits als Mitarbeiterin der Juraklinik Scheßlitz.

"Ich schätze die Arbeit der Bereitschaftspraxis sehr. Ich weiß jederzeit, wohin ich mich im Notfall, außerhalb der Sprechzeiten des Hausarztes wenden muss. Außerdem wird die Notfallambulanz der Juraklinik Scheßlitz deutlich entlastet", wird sie in einer Mitteilung zitiert.

Seitdem die Bereitschaftspraxis Scheßlitz Anfang 2011 ihre Pforten geöffnet hat, wurden hier seitdem 100 000 Patienten behandelt. Bedenkt man die Begleitpersonen, so sind wohl noch einmal so viele Personen in den Räumen der Bereitschaftspraxis gewesen.

Um die manchmal nicht zu vermeidende Wartezeit etwas erträglicher zu gestalten, sorgen wechselnde Kunstausstellungen für etwas Abwechslung.

Die Ärztegenossenschaft "Gesundheitsnetz Region Bamberg" (GeReBa) ist nicht nur der Betreiber der Bereitschaftspraxis in Scheßlitz, sondern auch der Bereitschaftspraxis Steigerwald in Burgebrach. Die Bereitschaftspraxen stellen im Rahmen des KVB-Bereitschaftsdienstes die hausärztliche Notfallversorgung am Abend, am Wochenende sowie an Sonn- und Feiertagen sicher. Somit haben die Patienten eine feste Anlaufstelle, und die Notaufnahmen der anliegenden Kliniken werden entlastet. red