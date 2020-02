10 Tore und 6000 Euro in Prappach für guten Zweck

Einen Tag früher als geplant ist der Fußball-Bayernligist FC Sand in die Vorbereitung auf die Restrückrunde gestartet. Anlass war ein Benefizspiel für den verunglückten Prappacher Physiotherapeuten Hilmar Gadamer, das die Sander um Trainer Dieter Schlereth, einst selbst in Prappach als Trainer aktiv, beim Kreisligisten mit 10:0 gewannen. Wichtiger: Rund 6000 Euro an Spenden brachte das Spiel ein.

Die Sander waren von Beginn an die klar bessere Mannschaft und gingen in der 7. Minute durch Rugovaj in Führung. Wieczorek erhöhte in der 8. Minute auf 0:2, dem er selbst in der 28. Minute das 0:3 folgen ließ. Rugovaj markierte in der 42. Minute das 0:4 und in der 48. Minute das 0:5.

Neundörfer erzielte in der 57. Minute das 0:6, dem Rugovaj in der 65. Minute das 0:7 folgen ließ. Thorsten Schlereth gelang in der 68. Minute das 0:8, Wagner schoss in der 80. Minute zum 0:9 ein. Den Schlusspunkt setzte Rugovaj in der 87. Minute. red