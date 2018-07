10 975 Euro für guten Zweck

An der Steigerwaldschule Ebrach fand ein Spendenlauf statt, um für das Hilfsprojekt der Schulleiterin Katja Kühne in Uganda zu sammeln.Dabei konnten sich die Schüler vorab Sponsoren suchen, die sie mit kleinen Geldbeträgen pro gemeisterte Runde unterstützten. An der Aktion beteiligten sich auch zahlreiche Lehrkräfte und die Schulleiterin, welche von der Firma Stettler Kunststofftechnik und von Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach unterstützt wurden. Die Veranstaltung war nicht nur eine willkommene Abwechslung für die Läufer, die auf dem Sportplatz ihr Bestes gaben, sondern auch für alle Helfer.Die erlaufene Summe von 10 975 Euro wird von der Schulleitung persönlich an die Kinder und Lehrer in Uganda überbracht. Damit soll unter anderem eine Trinkwasseranlage finanziert werden. red