10 500 Euro für 21 Kindergärten im Kreis

Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge fördert regelmäßig die Kindergärten in ihrem Geschäftsgebiet. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in Zeil in der Gaststätte Göller erhielten 21 Kindergärten im Kreis Haßberge aus den Händen von Peter Schleich, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von jeweils 500 Euro.

Peter Schleich würdigte, wie das Unternehmen mitteilte, bei der Scheckübergabe die enorm wichtige Arbeit der Erzieher. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindergärten begleiten die Kinder auf einem wichtigen Stück ihres Lebensweges. Es werden nicht nur die sozialen Kompetenzen und Werte gefördert, sondern auch das Vertrauen in die eigenen Begabungen. Diesen Anspruch zum Wohle der Kinder zu erfüllen, ist eine Herausforderung für den Träger sowie für das pädagogische Personal", betonte der Vorstandsvorsitzende. Und weiter sagte er: "Als regional verankerte Sparkasse übernehmen wir gerne Verantwortung für unsere Region und ihre Menschen. Wir freuen uns, dass mit unserer Spende aus dem Reinertrag des PS-Sparens und -Gewinnens für die Kleinsten in unserer Gesellschaft der eine oder andere Wunsch in den Kindergärten erfüllt werden kann." red