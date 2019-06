"10 + 1" mit Blechkuchen

Eigentlich wollte man das Zehnjährige feiern; aber dann stellte sich beim Stöbern in alten Zeitungsausschnitten heraus, dass man da tatsächlich ein Jahr zu spät dran war. Also wird am Mittwoch, 12. Juni, ab 14.30 Uhr im Café Clatsch "10 + 1" gefeiert. So lange schon bietet ein Team aus rund einem Dutzend Ehrenamtlichen zweimal im Monat im Burggut in der Waaggasse Kaffee und leckeren Kuchen zum Nulltarif und immer ein kleines Programm. Je nach Thema schwanken die Besucherzahlen zwischen 30 und 130. Am kommenden Mittwoch will das CC-Team seine Gäste mit einem Blechkuchenfest und so mancher kleinen Überraschung beglücken.

Kleine Vorschau schon heute auf die beliebte Vorlesereihe des CC: "Die Buschklopfer lesen Alte Kulmbacher" am Montag, 24. Juni, um 19 Uhr, bei schönem Wetter im Freien. Auch diesmal mit dabei: Cosima und Johannes Asen, Bärbel und Günter Zeller und Frank Walther. Der Eintritt ist frei. red