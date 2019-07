Am Sonntagabend befuhr ein Mercedes-Fahrer die Bundesstraße B 286 in Richtung Waldfenster. Als ein Wildschwein die Fahrbahn überqueren wollte, konnte der Pkw-Fahrer nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird auf circa 10 000 Euro beziffert. pol