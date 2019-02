10 000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Rund 10 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend in der Walter-Schaeffler-Straße ereignete. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Mazda um die Kurve und blieb hierbei am geparkten Ford eines 50-Jährigen hängen. Durch den Aufprall liefen Betriebsstoffe aus, so dass die Fahrbahn gereinigt werden musste. Der Mazda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. pol