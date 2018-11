10 000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

10 000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall an der Kreuzung Willy-Brandt-Allee/Hans-Böckler-Straße in Forchheim am Montagvormittag entstanden. Ein 66-jähriger Audi-Fahrer wollte von der Willy-Brandt-Allee stadteinwärts nach links in die Hans-Böckler-Straße abbiegen. Hierbei übersah er den Ford einer entgegenkommenden 55-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.