Ludwigsstadt vor 15 Stunden

Verkehrsunfall

10 000 Euro Schaden bei Autokollision

Ein Verkehrsunfall mit geschätzten 10 000 Euro Schaden ereignete sich am Montagvormittag in Ludwigsstadt an der "Fischbachsmühle". Ein 48-jähriger Seat-Fahrer wollte an der Einmündung aus Ebersdorf ko...