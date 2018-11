10 000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Ein schadensträchtiger Auffahrunfall passierte am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr im Gemeindebereich Ahorn. Aus Eicha kommend, wollte ein 25-jähriger Autofahrer von der Kreisstraße CO 16 auf die B 303 einbiegen. An der Einmündung übersah er den verkehrsbedingt haltenden Opel Corsa einer 21-Jährigen und fuhr heftig auf den Pkw der jungen Frau auf. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, die Schadensbilanz beläuft sich auf ungefähr 10 000 Euro.