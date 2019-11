10 000 Euro gewonnen

Manfred Kügel aus Niedermirsberg hatte Glück. Er gewann beim PS-Sparen der Sparkasse Forchheim 10 000 Euro. Sichtlich überrascht von dem unerwarteten Geldzufluss hatte er trotzdem gleich eine Verwendungsmöglichkeit parat. "Ich mache nächstes Jahr eine Urlaubsreise mit meiner Frau und hierfür kann ich das Geld sehr gut verwenden", sagte er, als Matthias Wendler, Marktbereichsleiter der Sparkasse Forchheim in Ebermannstadt, ihm die Geldscheine überreichte. Die Treue zu diesem Gewinnspiel hat sich für Manfred Kügel also gelohnt. Bei der Auslosung im Oktober wurden insgesamt 19 400 Euro an die Kunden der Sparkasse Forchheim ausbezahlt. red