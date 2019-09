10 000 Euro für Motorradfan

Karl-Heinz Hofmann Volker Hofmann aus Schauberg freut sich über 10 000 Euro. Der glückliche Gewinner verdankt den Geldregen dem PS-Sparen der Sparkasse Kulmbach-Kronach. Der treue PS- Sparer spart fast 40 Jahre und hat jetzt zum ersten Mal gewonnen. Der Leiter Geschäftsstellenvertrieb, Peter Goihl, und der Leiter der Geschäftsstelle Pressig, Heiko Kopp, gratulierten zum Gewinn und dankten für die Treue als PS-Sparer.

Das PS-Sparen der Sparkassen gibt es seit über 60 Jahren. Durchschnittlich gewinnt jedes 40. Los, jährlich ergibt das circa 25 000 Gewinne. Pro Los kommt ein Anteil von 25 Cent in den sogenannten Fonds PS Reinertrag, woraus die Sparkasse Kulmbach-Kronach jährlich Spenden in Höhe von rund 150 000 Euro ausschüttet und damit sportliche, karitative, kulturelle, soziale und öffentliche Belange fördert, so Goihl und Kopp bei der Gewinnübergabe.

Zwar sei er leidenschaftlicher Motorradfan, aber wie er das Geld verwenden wolle, darüber habe er sich noch keine Gedanken gemacht, sagte Hofmann schmunzelnd. Er freue sich und sei glücklich, gewonnen zu haben.