10 000 Euro für Kinder und Jugendliche mit Behinderung

Kinder und Jugendliche mit Behinderung werden in der Georg-Zahn-Schule und -Tagesstätte der Lebenshilfe unterrichtet und gefördert. Die individuelle Unterstützung richtet sich an den Stärken der einzelnen aus und hat den Menschen ganzheitlich im Blick. Ende des letzten Jahres hat die Stiftung Lebenshilfe Erlangen zu Spenden für einen Schulgarten aufgerufen. Die Manfred-Roth-Stiftung ist dem Aufruf gefolgt und hat der Lebenshilfe für den Garten und auch für weitere Aktivitäten zu Gunsten von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung 10.000 Euro gespendet. Auf dem Foto: Wilhelm Polster, Vorsitzender der Manfred-Roth-Stiftung (l.), und Klaus Teichmann (Mitte) vom Stiftungsrat übergaben einen symbolischen Scheck an Karin Werner vom Lebenshilfe-Vorstand und Lebenshilfe-Geschäftsführer Kristian Gäbler. Foto: privat