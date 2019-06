10 000 Euro für Azubis aus Oberfranken bei Dr.-Kapp-Vorbildpreis

Annelie Faber kam ganz schön ins Schwitzen - und das lag nicht nur an den hochsommerlichen Temperaturen. Die TV-Oberfranken-Moderatorin hatte nämlich die Aufgabe, 58 Auszubildende mit einem Preis auszuzeichnen. 58 junge Frauen und Männer aus dem gesamten Regierungsbezirk Oberfranken, von Bad Steben bis Pegnitz, von Ermershausen bis in den Jura, von Stegaurach bis weit ins Coburger Land. Sie alle haben sich durch ihr "überdurchschnittliches ehrenamtliches Engagement" - so der Text der Urkunde - in verschiedenen Bereichen verdient gemacht haben.

Im Kaisersaal von Kloster Banz herrschte knisternde Spannung. Verliehen wurde der Dr.-Kapp-Vorbildpreis. Zum 15. Mal belohnte der Bayerische Unternehmensverband Metall und Elektro bayme Auszubildende für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Unter den Preisträgern fanden sich unter anderem Mitglieder der Feuerwehr, der Wasserwacht und des Technischen Hilfswerks sowie kirchlicher Einrichtungen oder von Sport- und Musikvereinen.

Martin Kapp, Geschäftsführer der Kapp-Gruppe, und sein Vater Bernhard Kapp, der den Preis initiierte, freuten sich: In der ehrenamtlich organisierten Jugendarbeit lernten junge Menschen, Verantwortung zu übernehmen, solidarisch mit Schwächeren zu sein, mit anderen im Team zusammenzuarbeiten und vieles mehr. "Das sind Charaktereigenschaften, von denen auch Arbeitgeber profitieren", sagte Martin Kapp. Zudem sei in vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten eine regelmäßige Weiterbildung unverzichtbar.

Die dritte Preisträgerin in der höchsten Kategorie I war die Coburger Elektroniker-Auszubildende Jennifer Kunz: Sie ist Rettungsschwimmerin und Schwimmlehrerin.

Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände leisteten mit einer Vielzahl an Projekten einen wichtigen Beitrag, um die nächste Generation fit für den Arbeitsmarkt zu machen, sagte Patrick Püttner, Geschäftsführer des bayme Oberfranken. "Dein Engagement ist nicht umsonst" lautet das Motto des Dr.-Kapp-Vorbildpreises.