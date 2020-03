1. März - auf die nötige Versicherung achten

Aufgrund eines konkreten Falls weist die Coburger Polizei auf den richtigen Umgang mit dem Versicherungsschutz hin.

Am Donnerstag um 15.20 Uhr wurde eine 56-Jährige mit einem seit dem 1. März ungültigen grünen Versicherungskennzeichen ihres Mofas in der Carl-Brandt-Straße angehalten. Polizeibeamten fiel dabei das nicht mehr gültige Versicherungskennzeichen am Kraftrad der Frau auf. Die Weiterfahrt wurde untersagt, bis die Frau einen gültigen Versicherungsschutz vorweisen kann. Sie muss sich dafür ein gültiges schwarzes Versicherungskennzeichen beschaffen. Ermittelt wird wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Coburger Polizei weist darauf hin, dass Fahrer nicht zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge zum 1. März einen neuen gültigen Versicherungsschutz in Form eines schwarzen Versicherungskennzeichens vorweisen müssen. Das grüne Kennzeichen hat mit Ende des Monats Februar seine Gültigkeit verloren. Das gilt neben Mopeds für Segways, motorisierte Krankenfahrstühle und E-Scooter. pol