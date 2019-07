1,9 Millionen Euro für Kreiskommunen

Rund 1,9 Millionen Euro an Fördermitteln fließen in den Erhalt der Ortsmitten und die interkommunale Zusammenarbeit im Landkreis Kronach, teilt der Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner (CSU) mit.

Die Folgen des demografischen Wandels seien vor allem im ländlichen Raum zu spüren, so Baumgärtner. "Mit den Mitteln des Städtebauförderungsprogramm ‚Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke‘ können die Gemeinden Leerstände beseitigen, die öffentliche Daseinsvorsorge sichern und lebenswerte Ortskerne erhalten." Baumgärtner: "Dabei sollen jene Kommunen, die ihre Kräfte bündeln und mit ihren Nachbargemeinden zusammenarbeiten besonders gefördert werden." Die Ortskerne sollen durch diese verstärkte interkommunale Zusammenarbeit nachhaltig aufgewertet werden.

Bayernweit werden in diesem Jahr 127 kleinere Städte, Märkte und Gemeinden in 55 Kooperationen mit rund 23 Millionen Euro von Bund und Freistaat unterstützt, gab Bayerns Bauminister Hans Reichhart bekannt. "Zusammen mit den Investitionen der Gemeinden ergibt das insgesamt rund 34,5 Millionen Euro", freut sich MdL Baumgärtner. "Im Regierungsbezirk Oberfranken werden heuer 14 kleinere Städte, Märkte und Gemeinden in neun Kooperationen mit insgesamt 2 960 000 Euro gefördert. 1,9 Millionen Euro fließen in den Landkreis".

Im Landkreis Kronach werden folgende Kommunen unterstützt: ARGE Rennsteig mit Steinbach am Wald 34 000 Euro, Tettau mit 194 000 Euro und Teuschnitz mit 1 312 000 Euro, Oberes Rodachtal mit Nordhalben mit 120 000 Euro, Steinwiesen mit 58 000 Euro und Wallenfels mit 170 000 Euro. red