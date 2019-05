Der Gartenbauverein Schlüsselfeld lädt zu seinem Sommerfest am Samstag, 1. Juni, ein. Das Fest soll auf der Obstwiese des Vereins am McFit-Gelände stattfinden. Beginn ist um 13 Uhr, Ende ist voraussichtlich gegen 17 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Gezeigt werden an Praxisbeispielen die Grundlagen des Sommerschnitts. red