1,5 Promille um 12 Uhr mittags

Weil er unter erheblichem Alkoholeinfluss zwei geparkte Autos angefahren und obendrein versucht hatte, unerkannt zu entkommen, muss ein 37-jähriger Kulmbacher nun strafrechtliche Konsequenzen fürchten.

Am Dienstag gegen 12 Uhr fuhr der Mann mit seinem Smart durch den Mainleuser Ortsteil Danndorf. Hierbei touchierte er zwei geparkte Autos. Er muss den Aufprall bemerkt haben, weil eine aufmerksame Zeugin beobachten konnte, wie er sein Fahrzeug noch in Sichtweite zur Unfallstelle stoppte und den entstandenen Schaden begutachtete. Anstatt sich jedoch um die sofortige Regulierung zu kümmern, suchte er zunächst sein Heil in der - wenig erfolgversprechenden - Flucht.

Als er beim Versuch, sich von der Unfallstelle zu entfernen, noch mehrere Leitpfosten auf der gegenüberliegenden Straßenseite niederfuhr, besann er sich schließlich und kehrte Minuten später zu Fuß zurück zu den beschädigten geparkten Autos. Dort blieb niemandem seine deutliche Alkoholfahne verborgen - auch nicht der zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizei.

Der 37-Jährige hatte rund anderthalb Promille im Blut. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und nahmen den Unfallverursacher mit zur Blutentnahme. Der muss sich nun wegen mehrerer Delikte vor der Justiz verantworten. Der entstandene Sachschaden geht in die Tausende. pol