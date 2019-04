1,4 Promille am Samstagmorgen

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen haben am Samstag gegen 7.55 Uhr einen 36-jährigen Autofahrer auf der A 3, Fahrtrichtung Frankfurt, im Bereich der Rastanlage Steigerwald-Nord kontrolliert. Dabei wehte den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen, was ein darauf folgender Test am Alkomaten auch bestätigte. Da der Vortest einen Wert von 1,4 Promille anzeigte, war die Fahrt für den Mann beendet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, weiterhin wurde auch sein Führerschein sichergestellt.