1:1 gegen den SV Pettstadt

Mit einem 1:1 (1:0) gegen den SV Pettstadt haben die Fußballer des SV DJK Tütschengereuth (12.) gestern Abend in der Kreisliga Bamberg aufhorchen lassen. Während der SVP im Zweikampf an der Tabellenspitze mit dem FSV Buttenheim um zwei Punkte zurückgefallen ist, bleibt für den SV DJK das Mittelfeld der Rangliste erreichbar. 180 Zuschauer sahen eine Nachholpartie mit acht Gelben Karten (3/5), in der Stürmer Martin Wernsdorfer die Tütschengereuther in der 10. Minute in Führung brachte. Timo Strohmer glich für die Elf von der Hammerstatt in der 65. Minute aus. mis