0,96 Promille - Polizei stoppt Rollerfahrer

Am Freitagnachmittag hielten Beamte der Polizei Kronach einen Rollerfahrer in Oberlangenstadt an. Nachdem dieser zunächst versuchte, vor den Beamten zu flüchten, konnte bei der anschließenden Kontrolle der mögliche Grund für die versuchte Flucht festgestellt werden: Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,96 Promille. Auf den Fahrer kommen nun 500 Euro Geldbuße und ein Punkt in Flensburg zu. pol