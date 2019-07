Deutlich nach Alkohol roch ein 23-Jähriger, der am Dienstag um 1 Uhr mit seinem Audi im Oberen Bürglaß einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei der Atemalkoholkontrolle zeigte der Alkomat einen Wert von 0,88 Promille an. Die Fahrt war in dieser Nacht für den Coburger zu Ende. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher geparkt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf den 23-Jährigen kommt nun eine Bußgeldanzeige mit einem mindestens einmonatigen Fahrverbot zu.