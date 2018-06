0,8 Promille sind zu viel

In eine Verkehrskontrolle geriet Dienstagnacht in der Bamberger Straße ein 25-jähriger Ford-Fahrer. Ein Test ergab einen Wert von 0,80 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Bußgeldanzeige, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot kommen jetzt auf ihn zu. pol