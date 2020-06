Zeugen gesucht - Inline Skater liegt schwer verletz auf der Straße: Am Samstag (06.06.2020) wurde in der Industriestraße in Wilburgstetten in der Nähe des Radwegs im Industriegebiet ein schwerverletzter Inline Skater aufgefunden. Darüber berichtet die Polizeiinspektion Dinkelsbühl am Sonntag und wendet sich an die Bevölkerung.

Gegen 17.50 Uhr wurde er auf der Straße liegend gefunden. Der Mann war nicht mehr ansprechbar. Von den Verkehrsteilnehmern, die ihn aufgefunden hatten, wurden der Rettungswagen und die Polizei verständigt.

Wildburgstetten: Mann liegt schwer verletzt auf der Straße - Personenbeschreibung

Die verletzte Person kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Etwa 50 bis 60 Jahre alt

graue kurze Haare

1,80 bis 1,90 Meter groß

kräftige Statur

grauer Jogginganzug

Die Unfallursache ist unklar. Personen, die etwas beobachtet haben oder den Inline Skater auf dem Radweg zwischen Dinkelsbühl und Wilburgstetten gesehen haben werden, gebeten sich unter der Telefonnummer 09851/5719-0 bei der Polizei in Dinkelsbühl zu melden.