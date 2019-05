In Wilburgstetten im Kreis Ansbach hat ein Tierquäler zugeschlagen: In der Wolfsbühler Straße in Wilburgstetten wurde am Dienstagabend (28. Mai), gegen 20 Uhr eine verletzte Katze aufgefunden. Das meldet die Polizeiinspektion Dinkelsbühl in einer Pressemeldung am Donnerstagmorgen. Anders erging es Kater Rudolf: Ihm sollen Tierquäler das Fell abgezogen haben - bei lebendigem Leibe.

Tierarzt entdeckt Projektile

Bei der tierärztlichen Behandlung wurde festgestellt, dass diese durch mehrere Projektile eines Luftgewehrs getroffen wurde. Die Katze konnte erfolgreich behandelt werden und war danach wieder wohlauf. Der bislang unbekannte Schütze ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenfeststellungen nimmt die örtliche Polizeiinspektion unter der Rufnummer 098515719-0 entgegen.

