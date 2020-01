Weltweit erster Menstruationsladen steht in Ansbach: "Es ist gut, dass wir Frauen bluten"

"Es ist ein Experiment, das geglückt ist", erzählt Stefanie Wagner. Die 37-jährige Mittelfränkin betreibt seit Juni 2019 den weltweit ersten Laden, der sich einem "Tabuthema" widmet, wie sie sagt: der Menstruation von Frauen. Mitten in der Innenstadt von Ansbach, unweit des Landgerichtes und des Hofgartens, verkauft Wagner ihre Produkte. Ihr Motto: "Meine Mission ist ein gutes Gefühl in deiner Hose." Und das nimmt die Betreiberin des Menstruationsladens wörtlich.

Sie setzt auf nachhaltige und von Hand genähte Binden: 2000 bis 3000 davon stellt eine Näherei aus dem Landkreis Neustadt-Aisch monatlich für ihren Laden her. Grundlage dessen ist Bio-Baumwolle. "Die sind ja wirklich weich", konstatiert eine Kundin im Ansbacher Geschäft. Neben nachhaltigen und wiederverwendbaren Produkten will Wagner Nähe zeigen. Bereits seit 2014 betreibt die gelernte Einzelhandelskauffrau einen Online-Shop. Nach fünf Jahren im Internet, beschloss sie schließlich einen Laden zu eröffnen - in Ansbach, einer Kleinstadt, die "ganz schön spießig ist", sagt Wagner.

Tabuthema Periode: Menstruationsladen in Ansbach will das ändern

"Ich habe schon immer von einem eigenen Laden geträumt", erzählt die 37-Jährige. Dieser Traum ist wahr geworden. In der 41.000-Einwohner-Stadt fühlt sich die Mittelfränkin redlich wohl - was nicht zuletzt an der Akzeptanz durch die Kunden liegt. Immer mehr Menschen aus Ansbach und dem Landkreis werden auf den weltweit einzigen Laden aufmerksam. Stefanie Wagner betreibt den weltweit ersten Menstruationsladen. Foto: Stefanie Wagner

Im Geschäft dreht sich alles um die weibliche Periode: Wagners Binden gibt es dort in zahlreichen Farben. Zudem gibt es weitere Produkte, wie nachhaltige Menstruationstassen. Stefanie Wagner will dort beraten und erklären - wohlwissend, dass das Thema Menstruation in der Gesellschaft einen schwierigen Stand hat. "Es ist gut, dass wir Frauen bluten. Das reinigt", sagt sie selbstbewusst. Es existiere immer noch der Glaube, dass die Periode dreckig und schmutzig sei - dem will sie entgegenwirken.