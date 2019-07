Versuchtes Tötungsdelikt in Ansbach: Mann (23) nach Auseinandersetzung festgenommen

Nachdem es bereits am Sonntag, den 9. Juni 2019, in der Ansbacher Innenstadt zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam, berichtet die Polizei am Mittwoch (31.07.19), dass sich diese als versuchtes Tötungsdelikt herausstellte. Inzwischen erließ das Amtsgericht Ansbach Haftbefehl gegen einen 23-Jährigen.

Nach den derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei gerieten an besagtem Abend im Juni mehrere junge Männer gegen 21 Uhr in der Maximilianstraße zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlugen mehrere Personen wechselseitig aufeinander ein. Laut Polizeibericht soll einer der Täter möglicherweise eine Stichwaffe bei sich gehabt haben. In der vergangenen Woche kam es bei Ansbach zu einer brutalen Massenschlägerei, zu der die Polizei noch Zeugen sucht.

Hat Tatverdächtiger Stichwaffe gegen Menschen verwendet?

Die Polizeiinspektion Ansbach übernahm zunächst die Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen ergaben sich jedoch Hinweise, dass bei der Tat von einem der Täter eine Stichwaffe eingesetzt worden sein soll. Daraufhin übernahm das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach die Ermittlungen hinsichtlich eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Geschädigte wurde durch die Stich-Attacke aber nicht verletzt.

Tatverdächtig ist nun ein 23-jähriger Mann. Am frühen Dienstagmorgen (30.07.19) nahmen zivile Beamten den Mann fest. Eine Richterin erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ansbach Haftbefehl gegen den 23-Jährigen.