Am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr, wurde von einer Passantin im Waldstück vor dem Hallenbad in Rothenburg eine Tasche aufgefunden, teilte die Polizei mit. Der Inhalt soll laut Polizei auf eine vermisste Person hinweisen.

In der Folge daraufhin wurde die Gegend mit mehreren Streifen, der Rettungshundestaffel und einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera abgesucht. Bisher blieb die Suche ohne Ergebnis.

Auch die in der Tasche aufgefundenen Hinweise liefen ins Leere. Ebenso ist die Identität desjenigen der die Tasche hinterließ weiterhin unklar. Die Suche läuft weiter, Ermittlungen wurden aufgenommen.

